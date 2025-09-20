O Real Madrid castigou de fora da área e venceu o Espanyol por 2 a 0, com dois belos gols de longe, em jogo pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, neste sábado (20), no Santiago Bernabéu.\nÉder Militão e Mbappé marcaram os gols do jogo para o time da casa. Com o de hoje, o camisa 10 francês chega a 5 gols no campeonato e se mantém na artilharia.\nCom a vitória, o Real Madrid mantém o aproveitamento de 100%, vai a 15 pontos e abre uma rodada de vantagem na liderança da tabela sobre o vice Barcelona. O Espanyol, por sua vez, é o terceiro colocado, com 10 pontos.\nAs equipes voltam a campo durante a semana: o Real Madrid agora visita o Levante, na terça-feira (23), enquanto o Espanyol recebe o Valencia, também na terça-feira, novamente pelo Campeonato Espanhol.\nO JOGO\nCom quatro brasileiros relacionados pelo Real Madrid para a partida, foi o zagueiro Éder Militão que se destacou no jogo, com um golaço de fora da área, que abriu o placar para o time merengue. O brasileiro não balançava as redes havia um ano.