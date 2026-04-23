O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, lesionou a coxa esquerda durante partida válida pelo Campeonato Espanhol e corre o risco de virar mais um desfalque para o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, durante a Copa do Mundo.\nSegundo o clube, o defensor teve sofreu uma "lesão muscular no bíceps femoral" na vitória por 1 a 0 sobre o Alavés na última terça-feira (21).\nGoiás representará o Brasil em torneio sub-12 na França\nA agremiação não informou o tempo de afastamento estimado, limitando-se a afirmar que a recuperação do atleta "será acompanhada" pela equipe médica.\nSegundo Adriano Marques de Almeida, presidente da SBRATE (Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte), a depender do grau da lesão, o tempo de afastamento pode variar de 8 até 12 semanas.\nAs lesões musculares são avaliadas conforme sua extensão -em relação ao comprimento da fibra muscular-, em uma escala que começa no "grau um", de menor gravidade, apenas com estiramento muscular, passando pelo "grau dois", quando há ruptura de 50% das fibras, e pelo "grau três", com 50% a quase 100% de ruptura. No "grau quatro", há a ruptura total da fibra muscular. O Real não informou o grau da lesão de Militão.