O Ministério Público de São Paulo apresentou nesta terça-feira (15) uma denúncia contra o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, pelo suposto cometimento do crime de apropriação indébita. De acordo com o órgão, o cartola teria usado recursos do clube para contratar serviços de segurança pessoal.\nO promotor Cassio Conserino, responsável pela investigação, afirma que Stabile usou dinheiro do clube no pagamento dos serviços contratados junto à empresa Bear Security, que segundo a denúncia, teria atuado exclusivamente em benefício do dirigente e possivelmente de sua família.\nO Corinthians teria desembolsado R$ 721.194,66 em pagamentos à empresa no período. Os pagamentos começaram em julho de 2025, mas o contrato formal só teria sido assinado em março de 2026. Além de notas fiscais que somam o montante, o MP aponta que Stábile teria reconhecido em uma entrevista que sabia que o clube pagava a empresa e chamado o serviço de "segurança VIP ao presidente".