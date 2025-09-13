O Mirassol venceu o Grêmio por 1 a 0, neste sábado (13), na Arena do Grêmio, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alesson marcou o gol da vitória em Porto Alegre (RS).\nO resultado coloca o Mirassol no G4 do torneio, dentro da zona de classificação direta para a próxima Copa Libertadores, com 38 pontos. Na próxima rodada, o clube paulista viaja ao Rio de Janeiro para duelar com o Botafogo, na próxima quarta-feira, às 19h30.\nDo outro lado, o Grêmio segue em 13º e próximo à zona de rebaixamento, com 26 pontos. O time do técnico Mano Menezes tem a chance de se recuperar na tabela no GreNal: o time encara o Inter no próximo domingo, às 17h30.\nO JOGO\nO Mirassol não sentiu o peso de atuar fora de casa. Com mais posse de bola, maior número de finalizações e volume de jogo, o time do interior paulista transformou o bom desempenho em vitória, enquanto o Grêmio não conseguiu levar perigo ao gol adversário.