O Mirassol venceu o Palmeiras por 2 a 1 na noite deste domingo (9), no Municipal José Campos Maria, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque até fez um golaço de bicicleta, mas o Verdão não aproveitou e viu o Flamengo voltar a encostar na liderança.\nGabriel e João Victor marcaram os gols dos mandantes. O Mirassol balançou as redes no primeiro e no último minuto do primeiro tempo, deixando o Verdão em situação delicada nas duas.\nNa etapa complementar, Abel Ferreira até tentou promover mudanças, mas o jogo do Palmeiras não encaixou. As tentativas de "chuveirinho" pararam na partida organizada da defesa do Mirassol, que segue invicto em seus domínios nesta edição da liga nacional.\nO resultado acabou com a vantagem palmeirense na liderança do Brasileirão. O Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 na rodada e chegou aos mesmos 68 pontos. Como tem uma vitória a mais, o Palmeiras continua em primeiro. O Mirassol, por sua vez, se consolidou no G-4, com 59.