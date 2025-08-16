A vida do lateral Moraes mudou nos últimos meses. Depois de cumprir suspensão de 720 dias por envolvimento no caso de manipulação de eventos no futebol brasileiro, o jogador voltou a jogar profissionalmente neste ano e viu seu retorno ganhar proporções que não imaginava tão rápido. Depois de seis jogos na Aparecidense, o jogador de 27 anos foi contratado pelo Goiás e, atualmente, se tornou peça crucial no clube esmeraldino.\nMoraes mostra, a cada novo jogo, que está mais adaptado ao Goiás. Depois de seis partidas, o lateral confirmou status de atleta polivalente e ganha cada vez mais espaço.\nMoraes marcou gols em jogos consecutivos pelo Goiás. Na 20ª rodada, fez o primeiro do empate por 2 a 2 com o Amazonas. No último compromisso, abriu o placar para a vitória de 2 a 1 sobre o Operário-PR.\nNos dois gols, Moraes fez movimentos nas jogadas que justificam sua importância tática e são exemplos da polivalência que define seu futebol.