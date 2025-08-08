O lateral esquerdo Moraes celebrou o bom momento pelo Goiás. O jogador de 27 anos marcou o primeiro gol pelo time esmeraldino no empate por 2 a 2 com o Amazonas, na última rodada da Série B, e mira crescimento técnico na sequência da competição.\n“Fiquei muito feliz de poder marcar o meu primeiro gol pelo Goiás e ajudar a equipe a conquistar um ponto que com certeza vai ser importante pra gente lá na frente. Estou me sentindo muito bem, todos do clube me receberam muito bem. O nosso grupo é muito experiente e o ambiente é um dos melhores que já pude conviver na minha carreira. Acredito que ainda posso melhorar e vou seguir trabalhando forte para crescer e ajudar ainda mais o Goiás”, comentou o jogador.\nMoraes precisou de três jogos para ganhar a condição de titular no Goiás. Ele saiu do banco de reservas nos duelos contra Athletico-PR, Cuiabá e Novorizontino, mas ganhou a posição de titular nos jogos diante do Remo e Amazonas. Ele seguirá na formação inicial esmeraldina neste sábado (9), contra o Operário-PR.