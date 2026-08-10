Morreu, nesta segunda-feira (10), em Catalão, o ex-presidente, tesoureiro e conselheiro do Crac, Roberto Antônio Silva. Segundo informações, Roberto Silva participou de um jogo de futebol no sábado (8) de manhã. No período vespertino, ele se sentiu mal e foi internado no Hospital São Nicolau, mas não resistiu.\nOs horários do velório e do sepultamento ainda não foram divulgados pelos familiares. Roberto Silva tinha 65 anos, era casado com Kelen Moura e pai de Murilo e Vinícius.\nA figura dele está muito associada ao Crac, nos últimos anos, seja como presidente ou em outros cargos. Roberto Silva era um dos principais nomes da direção do clube na conquista do Campeonato Goiano de 2004, quando o Leão do Sul venceu o Vila Nova no tempo regulamentar (3 a 0) e nos pênaltis (5 a 4), em Catalão. Roberto Silva era tesoureiro do clube, à época presidido por Luis Henz.