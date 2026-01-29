O futebol goiano perdeu, na madrugada desta quinta-feira (29), um dos ícones e referência pela qualidade técnica, jogos marcantes e títulos. Morreu, aos 78 anos, o ex-jogador Paghetti, ídolo de Atlético-GO e Goiás, titular da seleção goiana na inauguração do Estádio Serra Dourada e com passagem pela Anapolina na década de 1970.\nAry Paghetti teve um infarto na madrugada desta quinta-feira (29), quando estava em casa, foi socorrido, mas não resistiu, segundo um familiar.\nO velório será realizado na Funerária São Paulo, na avenida T-10, a partir das 13h30. O sepultamento está marcado para 17 horas, no Cemitério Parque Memorial, saída para Bela Vista.\nAry Paghetti nasceu em São Paulo, no dia 4 de agosto de 1947. Começou a carreira na Portuguesa de Desportos e se transferiu para o Rio Branco, de Andradas-MG. No interior mineiro, foi descoberto pelo Atlético-GO, assim como outros craques do clube, como Pedro Bala, Jair Porrete, Raimundinho.