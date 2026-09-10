Morreu aos 93 anos o italiano Claudio Carsughi, figura marcante do jornalismo esportivo brasileiro, de carreira destacada em diversos veículos, sobretudo no rádio com sua cobertura da Fórmula 1. De acordo com sua filha Claudia, ele não resistiu a uma infecção respiratória que o manteve internado por 27 dias.\nNascido em Arezzo, em 1932, Carsughi chegou ao Brasil em 1946, pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Após breve período com a família no Rio de Janeiro, estabeleceu-se em São Paulo, onde ainda adolescente passou a contribuir com o jornal italiano Corriere dello Sport, o início de uma produtiva trajetória.\nFormado em engenharia civil, acabou se entregando de vez à profissão que experimentara na juventude. Teve trabalhos na Rádio Cultura, de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e chegou em 1957 à Rádio Panamericana, que se tornaria a Jovem Pan, onde passou boa parte de sua vida, falando de futebol e de automobilismo.