Brito, zagueiro titular da seleção brasileira campeã na Copa do Mundo de 1970, no México, morreu. A informação foi divulgada via redes sociais, em conta oficial do ex-jogador nesta quinta-feira (11).\nHércules Brito Ruas, o Brito, nasceu em 9 de janeiro de 1939. Marcou época no Vasco da Gama, mas também passou por Internacional, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Corinthians.\nEle tinha 86 anos e estava internado desde o dia 14 de maio por conta de uma pneumonia, conforme registro no perfil. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório.\n"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso campeão do mundo. Agradecemos a todos pelas orações e as mensagens de apoio e carinho", diz trecho da publicação da família.\nO zagueiro também disputou a Copa de 1966. Em 1970, fez dupla ao lado de Piazza. Foi considerado o jogador com melhor preparo físico do torneio no México.