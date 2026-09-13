Morreu neste domingo (13), aos 87 anos, em Belém, Antônio Carlos Nunes. Coronel Nunes, como era conhecido, comandou a Federação Paraense de Futebol (FPF) por quase duas décadas e presidiu a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).\nDe acordo com a CBF, o velório de Coronel Nunes será realizado neste domingo, a partir das 13h (de Brasília), no memorial Max Domini, em Belém. Ele será sepultado na segunda-feira (14), em cerimônia às 11h (de Brasília), o cemitério Recanto da Saudade, na capital paraense.\nSamir Xaud, atual presidente da CBF, prestou suas condolências. Coronel Nunes presidiu a CBF em dois momentos, de maneira interina, entre 2016 e 2021.\n"A CBF lamenta o falecimento do coronel Nunes, com uma história pautada pelo fortalecimento do futebol no seu Estado, Pará, e no Brasil. Neste momento de profunda dor e tristeza, manifestamos nossos sentimentos aos seus familiares e amigos."