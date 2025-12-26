O ex-lateral direito Silvio Salomão morreu nesta sexta-feira (26) aos 83 anos. O ex-jogador era um dos poucos atletas nascidos na região de Catalão que integraram o elenco campeão goiano pelo Crac em 1967.\nSilvio Salomão não resistiu após sofrer um enfarte. As informações sobre sepultamento ainda não foram divulgadas pela família do ex-jogador.\nSilvio Salomão integrou uma geração vencedora do Crac. Como lateral direito, ele fez parte do elenco que conquistou o título da Divisão de Acesso em 1965 e posteriormente, em 1967, foi campeão goiano. O ex-jogador participou da vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-GO, no Accioly, em partida que confirmou a conquista, até então inédita, para o Leão do Sul.\nO ex-jogador morava em Catalão e era figura frequente em feiras e ruas da cidade goiana.