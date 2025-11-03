Marcelo Hermeto Brasil morreu aos 15 anos (Reprodução / Instagram Goiás Base)\nMorreu neste domingo (2), o jogador da categoria de base sub-15 do Goiás Esporte Clube, Marcelo Hermeto Brasil, aos 15 anos. Conforme a assessoria do clube ao POPULAR, o adolescente sofreu um acidente de quadriciclo e não resistiu aos ferimentos.\nO acidente aconteceu na fazenda de um amigo, em Leopoldo de Bulhões, no sudeste do estado, segundo a assessoria de Goiás. Os pais do atleta não estavam no local.\nSargento da PM de Goiás morre em acidente com Mercedes no DF\nJovem morre em capotamento na GO-433, em Nerópolis\nEx-assessor de João Neto e Frederico é encontrado morto, em Goiânia\nMarcelo estava no clube há cerca de quatro anos. Nas redes sociais, a base do Goiás lamentou a morte dele, destacando o lateral direito como atleta exemplar.