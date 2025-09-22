O ex-goleiro Anderson Soares da Silva, o Neneca, morreu nesta segunda-feira (22), aos 45 anos, após não resistir a complicações de um infarto. Atualmente, ele era gerente de futebol do União Esporte Clube-MT.\nNeneca estava internado na UTI da Santa Casa desde a última sexta-feira (19). Ele sofreu um infarto enquanto assistia ao duelo entre União Rondonópolis e Academia, pela categoria Sub-17.\nO ex-goleiro recebeu os primeiros atendimentos em uma UPA. Posteriormente, foi transferido para a Santa Casa, devido à gravidade do caso. Foi detectado um aneurisma na artéria aorta e a necessidade de uma cirurgia, mas não resistiu.\nNeneca defendeu clubes como América-MG, Figueirense, Santo André e Botafogo-SP, dentre outros. A primeira passagem do goleiro pelo União-MT aconteceu no começo dos anos 2000, e ele retornou em 2019.