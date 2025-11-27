O ex-goleiro NIlson, titular do Goiânia na conquista do título do Campeonato Goiano de 1974, no Estádio Olímpico, e camisa 1 da seleção goiana que disputou o primeiro jogo no Estádio Serra Dourada, em 1975, morreu nesta quarta-feira (26) no Rio de Janeiro, aos 76 anos. A causa da morte dele foi, conforme informações repassadas pela família, um AVC hemorrágico.\nNilson Silva Domingos nasceu no Rio de Janeiro, para onde retornou há cerca de dois anos.\nMesmo iniciando a carreira em clubes do Rio, como Central e Portuguesa, o goleiro Nilson teve carreira consolidada no futebol goiano.\nApós passagem pelo Ipiranga, Nilson chegou ao Goiânia em 1974 e fez história no Galo Carijó no título do Goianão de 1974, o último do clube na elite estadual, ainda no periodo em que os principais jogos na capital goiana eram disputados no Estádio Olímpico.