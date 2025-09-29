Morreu na madrugada desta segunda-feira (29), aos 63 anos, o jornalista e apresentador da ESPN Paulo Soares, conhecido como Amigão.\nO jornalista enfrentava problemas renais e tinha voltado para a UTI na última semana devido a problemas nos rins. No sábado (27), começou a ter hemorragia no estômago.\nÀ reportagem, Alex Tseng, um dos colegas de Paulo no canal, afirma que ele já estava internado há alguns meses por conta de problemas na coluna e teve falência múltipla dos órgãos.\nO velório dele vai acontecer nesta segunda-feira, entre 13h e 17h, no Funeral Home, na Bela Vista, centro de São Paulo.\nAmigos e companheiros de emissora publicaram homenagens nas redes sociais.\nEm maio de 2024, o jornalista fez uma carta emocionante para se despedir de Antero Greco, que naquele momento morria aos 69 anos após dois anos com um câncer no cérebro.