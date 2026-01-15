O ex-jogador Sérgio Luiz Bonifácio, de 68 anos, considerado uma das referências da geração do tetracampeonato do Goianão (1977, 78,79 e 80) do Vila Nova, morreu nesta quarta-feira (14) em Araraquara (SP), onde vivia com a família. Sérgio Luiz conviveu com problemas de saúde nos últimos três meses, passou por internações e não resistiu às complicações. Teve uma parada cardíaca nesta quarta-feira (14).\nO corpo foi sepultado na tarde desta quinta-feira (15), no Cemitério São Bento, em Araraquara.\nérgio Luiz também teve uma passagem rápida pelo Itumbiara e se destacou no Volta Redonda-RJ, depois de deixar o futebol goiano.\nEm Araraquara, trabalhou em escolinhas de futebol e na observação de jovens talentos para a Ferroviária-SP. O clube paulista postou mensagem nas redes sociais lamentando a morte do ex-jogador.