Nesta terça-feira (16), faleceu Daniel Francisco Mariano, de 18 anos. Sobrinho de Fernando Reges, volante revelado pelo Vila Nova, o jovem havia sofrido um grave acidente automobilístico no final de 2023, que o deixou tetraplégico, e morreu em decorrência de complicações de saúde.\nDaniel chegou a atuar pelo Vila Nova nas categorias de base e o clube goiano publicou uma nota de pesar em suas redes sociais. O mesmo acidente que havia deixado Daniel tetraplégico tinha vitimado seu irmão mais velho, Jhonny, há quase dois anos.\nLeia também\n+ Vila Nova integra três jogadores das categorias de base ao time profissional\nFoi por causa desse acidente que Fernando Reges retornou para o Vila Nova no início de 2024, com o intuito de ficar mais próximo da família. O volante havia passado as temporadas anteriores no Sevilla, da Espanha, e disputou seis jogos com a camisa do Tigre antes de ser contratado pelo Internacional, onde permanece até hoje.