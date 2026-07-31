O atleta Gabriel Rodrigues Lima, de 17 anos, morreu nesta quinta-feira (30), em Rio Verde, no sudoeste goiano. A perda do jovem causou comoção entre clubes, companheiros de equipe, familiares e pessoas ligadas ao futebol. A causa da morte não foi divulgada.\nGabriel, conhecido como Cafú, era jogador do Independente Rio Verde. O clube publicou uma homenagem nas redes sociais e destacou a dedicação do jovem ao esporte.\nHoje nos despedimos de um jovem guerreiro que nos ensinou sobre garra, dedicação e amor ao esporte. Seu legado, sua alegria e sua história jamais serão esquecidos. Descanse em paz!”, publicou o Independente.\nJogador que disputou a Copa do Mundo pela África do Sul morre aos 25 anos\nJornalista goiano Eduardo Meirelles morre aos 30 anos após passar mal em apartamento\nMorte de aluno da UFG causa comoção