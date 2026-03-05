A obra no Autódromo Internacional Ayrton Senna, que receberá a 2ª etapa da MotoGP em menos de 20 dias, está próxima do fim. O Governo de Goiás atualizou o índice de execução da reforma, que chegou a 95%. O foco nos próximos dias será nos ajustes nos oito banheiros famílias que foram construídos e nos detalhes de paisagismo em torno do equipamento esportivo.A reconstrução do autódromo foi concluída. As intervenções na pista, nos espaços de arquibancadas, torre de controle, centro médico, área dos boxes e paddock já foram encerradas.Nesta quarta-feira (4), o governador Ronaldo Caiado (UB) fez uma visita, ao lado do vice-governador Daniel Vilela (MDB) e do cantor Gusttavo Lima, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.“Começamos (a vistoria) aqui pelo posto médico. Eu, como médico, estou encantando com aquilo que construímos. De 86 metros nós temos 430 metros. Várias estruturas, como leito de UTI, em condição para fazer recuperação imediata e o translado pelo helicóptero. Alguém que amanhã possa ter a necessidade de ser atendido vai ter o melhor padrão de atendimento”, comentou Ronaldo Caiado.Outra novidade no evento foi a confirmação que o Governo de Goiás iniciou negociação para trazer a Fórmula Indy para Goiânia. Ainda não há detalhes sobre o status das conversas, mas a informação foi confirmada por Daniel Vilela. “Começamos a conversar. Estamos atrás disso.”As conversas começaram no ano passado com o ex-secretário de esportes Rudson Guerra. Além da homologação Federação Internacional de Motociclismo (FIM) para a MotoGP, o Autódromo de Goiânia deve ser homologado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).Com essa documentação, o equipamento esportivo goiano poderá receber competições internacionais de automobilismo, como a Fórmula Indy e até mesmo a Fórmula 1 (já recebe a Fórmula 4).“Vamos trabalhar. Esse evento (a MotoGP) vai refletir a grandeza do nosso Estado e vamos estar prontos para receber qualquer prova internacional de automobilismo. Os goianos talvez ainda não perceberam o que está acontecendo aqui. Mais de 200 países vão assistir (ao GP do Brasil). Nós teremos algo de padrão internacional”, acrescentou o vice-governador.O orçamento da obra no autódromo está previsto em cerca de R$ 250 milhões. No último final de semana, entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março, o equipamento esportivo recebeu o evento-teste obrigatório para finalização do processo de homologação. Foram mais de 20 simulações de corridas no autódromo.A MotoGP desembarca no Brasil na semana dos dias 20 a 22 de março, quando serão realizados treinos e corridas. Além da principal categoria, as categorias de acesso, Moto3 e Moto2, também terão provas em solo goiano.