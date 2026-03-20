As primeiras motos da MotoGP foram à pista na manhã desta sexta-feira (20) no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, depois do atraso causado pelas condições da pista, que foi atingida por chuva durante toda a manhã. Às 10 horas, os pilotos da Moto3 iniciaram o primeiro treino livre no circuito goiano - o atraso foi de uma hora, pois a primeira entrada na pista estava marcada para 9 horas.\nO piloto argentino Valentín Perrone registrou a primeira volta no autódromo. Ele fez tempo de 1’52.761. A pista estava molhada e com algumas poças d’água devido à chuva que não parou entre 7h e 10h.\nAo longo do treino, os pilotos se adaptaram às condições da pista e melhoraram os tempos. No fim da atividade, às 10h45, o espanhol Brian Uriarte concluiu como piloto mais rápido com tempo de 1’32.812.