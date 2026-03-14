O Autódromo Internacional Ayrton Senna está de cara nova para receber a MotoGP a partir dos dias 20 a 22 de março. Dois locais do equipamento esportivo foram apresentados neste sábado (14) em visita organizada pela direção da MotoGP no Brasil: o novo centro médico e a nova sala de “race control”.\nOs dois locais ficavam localizados na Torre de Controle, que foi demolida no ano passado. Os espaços foram construídos do zero e foram modernizados como parte da exigência da Dorna Sports, detentora dos direitos comerciais da MotoGP, para que Goiânia pudesse sediar a etapa categoria.\n-Guia MotoGP (1.3385971)\nO novo centro médico foi expandido de 86 metros para 430 metros. O local conta com leitos de UTI e nova estrutura para fazer recuperação imediata em eventuais acidentes na pista. O prédio também conta com espaço para estacionamento de ambulâncias (antes ficavam do lado de fora) e heliponto ao lado do prédio.