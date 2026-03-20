A maioria dos 22 pilotos da MotoGP que entram na pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna a partir desta sexta-feira (20) para os primeiros treinos e estarão na prova principal da categoria no próximo domingo (22) não conhece o circuito de 3.835m de Goiânia. Com exceção do brasileiro Diogo Moreira e do ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, nenhum outro competidor correu no local.\nApesar do desconhecimento, a expectativa no paddock em Goiânia é de ansiedade e vontade dos pilotos de irem à pista o quanto antes. As atividades vão começar nesta sexta-feira (20) com os treinos livres.\n“A principal novidade é que praticamente todo mundo vai conhecer o circuito só na sexta-feira. É um circuito curto, daremos muitas voltas (serão 31 só na corrida). Então, vamos conhecer a pista correndo nela. Acredito que posso me adaptar rápido, mas é uma situação diferente mesmo para mim, que sou um piloto experiente. Em alguns pontos, você age no instinto. Vou seguir meu instinto e tentar ser o mais rápido desde os primeiros treinos”, comentou o atual campeão da MotoGP, o espanhol Marc Marquez, nesta quinta-feira (19) no autódromo de Goiânia.