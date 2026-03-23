A organização da MotoGP iniciou nesta segunda-feira (23) a venda do primeiro lote de ingressos para a etapa do GP do Brasil, em Goiânia, em 2027. A edição do ano que vem ainda não tem data definida, mas a tendência é que seja disputada entre o final de março e início de abril.\nOs primeiros ingressos à venda são dos setores A (em frente a largada), B (reta principal), C (curva um), D (mergulho) e F (admissão geral, entre mergulho, fim da curva do ‘S’ e início da reta oposta).\nA compra dos ingressos é exclusiva no site da Eventim: clique aqui.\nCom exceção do Setor A, todos os valores dos demais setores disponíveis para a edição de 2027 tiveram aumentos em relação aos preços estipulados para a etapa que foi disputada no último final de semana, entre os dias 20 e 22 de março.\nA organização do evento tem reforçado nos comunicados sobre a comercialização que a data da etapa de 2027 ainda não está definida e pede para os torcedores não reservarem hotéis e comprarem passagem, ainda. A definição das datas será feita ainda em 2026, próximo do fim da atual temporada da MotoGP.