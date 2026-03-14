A capital de Goiás foi palco de três edições do Mundial de Motovelocidade entre 1987 e 1989. Foram as primeiras etapas da categoria no País na história.\nNenhum piloto brasileiro correu na temporada de 1987. Na época, eram apenas duas classes: 500cc e 250cc. Não havia separação em categorias de base como atualmente, com Moto2, Moto3 e a mais recente Moto4.\nA primeira edição em Goiânia decidiu o título da temporada de 1987. O piloto australiano Wayne Gardner foi o vencedor do GP do Brasil no Autódromo Internacional Ayrton Senna, disputado no dia 27 de setembro (domingo) de 1987, e conquistou seu único título da categoria na estreia de Goiânia no Mundial.\n“Com sua moto de número 2 muito acertada, Gardner largou bem para liderar as 32 voltas da prova válida pela 14ª e penúltima etapa do Campeonato Mundial. Ele rodou os 3 mil e 835 metros do circuito goiano a uma média horária de 155,495 quilômetros estabelecendo o tempo de 47.39:57 para a corrida. Foi dele também a melhor volta com a marca de 1.28:79 obtida na 20ª volta, quando fez 155,590 quilômetros por hora”, noticiou O POPULAR.