Para trazer a MotoGP para Goiânia, o Governo de Goiás teve de reconstruir quase todo o Autódromo Internacional Ayrton Senna. Desde a inauguração do equipamento esportivo, em 1974, foi a reforma mais profunda feita no local, entre janeiro de 2025 e março de 2026. O valor estimado da obra é de R$ 250 milhões, segundo o Estado.\nA reconstrução de grande parte do autódromo foi tratada durante a negociação para trazer a MotoGP para Goiânia e se tornou uma exigência da Federação Internacional de Motociclismo (FIM).\n-Galeria - como está o autódromo de Goiânia (1.3385765)\nA arquibancada fixa, onde também ficam algumas salas, o espaço onde estão os 22 boxes já existentes e o prédio administrativo foram os únicos edifícios que não foram completamente demolidos. O principal foco da obra foi melhorar a segurança do equipamento esportivo.