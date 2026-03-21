A 2ª etapa da MotoGP, que vai ser realizada em Goiânia, pode ganhar emoção extra com a possibilidade de ocorrer sob chuva e com pista molhada no Autódromo Internacional Ayrton Senna. O regulamento da competição informa sobre o que pode ocorrer durante as atividades nessas condições.\nSegundo a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), os três dias de MotoGP em Goiânia têm previsão de chuva. O primeiro dia de atividades, nesta sexta-feira (20), foi marcado por chuvas, fortes e fracas e muita pista molhada.\nA principal categoria tem a corrida sprint prevista para este sábado (21) às 15 horas e a corrida para o domingo (22), no mesmo horário.\nQuando começa a chover durante algum treino ou corrida, a primeira situação que ocorre é a sinalização da direção de prova para os pilotos sobre o início de chuva. Isso é feito por meio de fiscais que vão agitar bandeiras brancas em torno da pista.