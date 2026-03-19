O brasileiro Diogo Moreira, que vai correr a 2ª etapa da MotoGP em Goiânia, vai homenagear o ídolo Ayrton Senna durante o GP no Brasil. O piloto de 21 anos, da LCR Honda, terá capacete, luvas e botas especiais para o retorno do Mundial de Motovelocidade ao País.\nPara o GP do Brasil em Goiânia, Diogo Moreira terá um capacete que na parte de cima terá a imagem de Ayrton Senna cercado pelas cores amarelo e verde, que remete às que foram utilizadas pelo ídolo brasileiro. As luvas e botas serão vermelhas e brancas, em alusão ao carro da Mclaren que marcou a carreira de Ayrton Senna.\n“Ele (Ayrton Senna) é um herói, não só para mim, mas para todos brasileiros. Ele começou a correr jovem, e eu também. Ele teve vários títulos na Fórmula 1 e agora estou na MotoGP. Ainda estou em fase de adaptação, tentando entender a moto, mas quero seguir os caminhos dele”, comentou Diogo Moreira.