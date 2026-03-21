Na manhã deste sábado (21), serão disputados a Qualificação 1 (Q1) e a Qualificação 2 (Q2) da 2ª etapa da MotoGP 2026, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Ambas servem para definir a posição dos pilotos no grid de largada da corrida Sprint e da corrida principal. Saiba melhor como funcionam o Q1 e o Q2.
Na etapa de Goiânia, o Q1 acontece entre 10h50 e 11h05 deste sábado (21), e o Q2 está marcado para o horário entre 11h15 e 11h30.
As qualificações funcionam da seguinte maneira. Os dez pilotos mais rápidos dos treinos livres desta sexta-feira (20) avançaram diretamente para o Q2. Os outros 12 pilotos participam do Q1, e os dois melhores do Q1 ganham o direito de participar da disputa pela pole position no Q2.