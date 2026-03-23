O fim de semana do Grande Prêmio do Brasil de MotoGP foi marcado por superlotação no transporte coletivo, estacionamentos abarrotados e congestionamento de ônibus nos arredores do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Por causa disso, muitos frequentadores optaram por seguir a pé até os portões do local. Mesmo com alterações na rota e nos pontos de embarque e desembarque por parte da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), as filas e o tempo de espera continuaram longos neste domingo (22).\nA grande movimentação já era observada desde sexta-feira (20), no fim da tarde de treinos, com ônibus lotados e trânsito lento no final da Avenida Ayrton Senna, no trecho de acesso à GO-020. Por conta disso, a RMTC alterou a rota durante o sábado (21), com retorno dos veículos pela mesma avenida onde estavam as áreas de embarque e desembarque 1 e 2, passando pela rotatória em frente ao condomínio Portal do Sol. Mesmo assim, o POPULAR flagrou congestionamento na Avenida Nossa Senhora de Fátima, paralela à rodovia.