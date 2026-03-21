Torcedores de todo o País e de alguns lugares do mundo estão em Goiânia para assistir à 2ª etapa da MotoGP no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Na sexta-feira (20), o público conviveu com o primeiro dia de atividades na pista.\nO autódromo não ficou completamente lotado. Os portões foram abertos a partir das 7h30, mas os primeiros torcedores foram para as arquibancadas por volta das 8h30. Ao longo do dia, o número de pessoas cresceu, mas não o suficiente para lotar completamente o autódromo.\nFoi comum encontrar pessoas que viajaram muitos quilômetros para acompanhar o retorno da MotoGP para o Brasil. Robson Rossetti Souza, de 57 anos, saiu de Joinville (SC), a cerca de 1.348km de Goiânia, de carro com o irmão Arthur Rossetti Souza. Eles pagaram, cada, R$ 500 nos ingressos destinados ao Setor F. É o único espaço destinado à torcida que não tem arquibancada.