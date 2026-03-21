O italiano Fábio di Giannantonio conquistou a pole no GP do Brasil da MotoGP em Goiânia. O piloto da Pertamina Enduro VR46 Racing Team registrou tempo de 1’17.410. O brasileiro Diogo Moreira não avançou ao Q2 e vai largar nas corridas sprint e principal na 14ª posição.\nA primeira fila ainda será integrada por Marco Bezzecchi, que fez tempo de 1’17.480, e pelo hepta campeão Marc Marquez, que concluiu o Q2 com 1’17.491.\n-MotoGP (1.3389043)\nFábio di Giannantonio foi a grande surpresa nos treinos deste sábado. Ele teve que participar do Q1 e avançou ao Q2 em primeiro. No treino decisivo, o italiano se aproveitou de quedas, como de Pedro Acosta, Marc Marquez e Jorge Martin, que brigaram pela pole e garantiu o 1º lugar em Goiânia.\nAs corridas da MotoGP vão ser disputadas neste sábado, com a realização da prova sprint a partir das 15 horas e a principal no domingo, também a partir das 15 horas.