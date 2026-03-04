O cantor Gusttavo Lima será o responsável por cantar o hino nacional no GP do Brasil, que será realizado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. A 2ª etapa do Mundial de Motovelocidade vai ocorrer entre os dias 20 a 22 de março.\nA cerimônia do hino nacional ocorre antes do início da corrida principal, da MotoGP. Isso vai ocorrer no domingo. O início da corrida está previsto para às 15 horas.\n“Felicidade muito grande. Esse momento tão icônico para o Estado de Goiás. Fiquei muito feliz pelo convite, espero que a gente possa cantar esse hino juntos. É um momento ímpar, totalmente diferente na minha carreira. Quando eu era criança, todos os dias antes da aula eu cantava o hino nacional. Vou matar essa saudade”, falou o cantor Gusttavo Lima.\nNos últimos dias surgiu o rumor que o cantor sertanejo seria o escolhido para cantar o hino nacional. A oficialização ocorreu nesta quarta-feira (4) durante visita ao autódromo.