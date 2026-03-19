A previsão é de chuva para os três dias de MotoGP em Goiânia, entre sexta-feira (20) e domingo (22), com possibilidade de precipitação mais forte durante as tardes. Desde o último dia 11, quando foi instalada uma nova estação meteorológica dentro do Autódromo de Goiânia para auxiliar no monitoramento climático na região durante o evento, já foram registrados mais de 190 milímetros de precipitação. A média histórica para o mês é de 258 milímetros.\nA previsão é apontada pelo gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, que cita risco de chuvas fracas a tempestades durante o fim de semana, motivadas pela combinação de calor e umidade no Estado. Somente na última terça-feira (17), em um período de cinco horas, foram registrados 54 milímetros de chuva no local. Segundo Amorim, tem chovido bastante nas proximidades do autódromo, situado na região Leste da capital, cenário que deve se estender durante toda a semana. A temperatura média deve ficar em torno de 30ºC.