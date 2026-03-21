O espanhol e atual campeão da MotoGP, Marc Marquez é o primeiro vencedor de uma prova oficial do novo autódromo de Goiânia. Neste sábado (21), o heptacampeão da categoria ganhou a corrida sprint após assumir o 1º lugar faltando três voltas para o fim da prova disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna.\nFabio Di Giannantonio, que largou na pole, liderou a corrida sprint com certa tranquilidade durante as seis primeiras voltas. A partir da sétima, o espanhol Marc Marquez encostou no italiano e baixou a distância entre eles a cada nova volta.\n-Marc x Di Giannantonio (1.3389117)\nA briga entre os pilotos esquentou nas voltas finais. Fabio Di Giannantonio segurou o espanhol em vários momentos, mas faltando três para o fim, Marc Marquez ultrapassou o italiano para assumir o 1º lugar em Goiânia.