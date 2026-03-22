A corrida principal da MotoGP em Goiânia teve uma redução no número de voltas por causa de uma "degradação na pista", segundo a organização, do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. A corrida seria disputada com 31 voltas, mas foi reduzida para 23.\nA organização da MotoGP não detalhou quais trechos da pista estariam com algum eventual problema ou se é todo o circuito.\nCom a redução, Goiânia não vai bater o recorde de voltas na temporada de 2026. Com as 31 previstas, o Autódromo Ayrton Senna seria o circuito com mais voltas ao longo do ano.\nA pista do autódromo tem 3.835 metros.