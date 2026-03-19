No próximo domingo (22), às 15 horas, há mais de 50% de possibilidade de chuva no Autódromo Internacional Ayrton Senna, para a corrida principal da 2ª etapa da MotoGP de 2026, em Goiânia. Nesta sexta-feira (20), o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) deve lançar um site para que o público possa acompanhar a previsão durante o evento - a previsão de lançamento era esta quinta (19), mas isso não ocorreu.\n“Sobre o final de semana, ainda temos possibilidade de chuva. Olhando hoje (quinta, 19), às 15 horas de domingo (22), a previsão aponta para cenários de chuva que podem acontecer aqui em Goiânia. É mais de 50% de possibilidade. Hoje (quinta, 19), por exemplo, eu estou aqui na região Leste. Choveu, parou, choveu de novo, aí parou, mas as chuvas estão acontecendo”, analisou André Amorim, gerente do Cimehgo, ao POPULAR.