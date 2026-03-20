O autódromo de Goiânia compeçou a receber, nesta sexta-feira 920), o público que vai acompanhar o GP do Brasil de MotoGP - a programação vai até domingo (22).\nConfira o que pode e o que não pode levar para o autódromo:\n-Não será permitida a entrada de objeto, como guarda-sol e mochilas, com dimensões superiores a 25 cm x 25 cm, incluindo itens infláveis, conforme as diretrizes de segurança do evento;\n-Fantasias são permitidas, desde que não sejam volumosas, não cubram parcial ou totalmente o rosto e não possuam elementos pontiagudos;\n-Bandeiras são permitidas, desde que não tenham hastes ou bastões e respeitem limite máximo de 2 m x 1,5 m;\n-Pode acessar o autódromo com medicação de uso pessoal, desde que com receita e mediante aprovação prévia da organização;\n-Alimentos leves: apenas três unidades de produtos industrializados, lacrados, sem utensílios rígidos;