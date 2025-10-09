O público que acompanhará o retorno da MotoGP para o Brasil, em Goiânia, no ano que vem, será maioria de fora do Estado de Goiás. Dados obtidos pelo POPULAR mostram que a venda de ingressos para o GP Brasil do mundial de motovelocidade foi feita para quase 80% de pessoas oriundas de outros estados do País.\nA carga total de ingressos disponibilizados à venda não foi divulgada, mas a estimativa é que cerca de 200 mil pessoas comparecerão ao Autódromo Internacional Ayrton Senna nos três dias do evento, entre 20 a 22 de março de 2026. Dos bilhetes comercializados, 78% não são de Goiás.\nComo ainda há bilhetes à venda, na plataforma oficial e em agências de viagens e revendedores internacionais, a expectativa da organização é que a porcentagem de turistas em Goiânia para acompanhar a MotoGP seja superior a 80% do público total.