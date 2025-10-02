Os ingressos para o retorno da MotoGP para o Brasil, e para Goiânia, estão praticamente esgotados. No primeiro dia de vendas para o público em geral, bilhetes de quatro setores foram totalmente comercializados em pouco mais de duas horas e meia. Restam apenas ingressos para dois setores e camarotes.\nOs ingressos que ainda seguem disponíveis são do setor “B”, espaço sem cobertura na reta principal com valores de R$ 412,50 (meia-entrada) e R$ 825 (inteira), e do setor “F”, na reta oposta que tem valores de R$ 250 (meia-entrada) e R$ 500 (inteira).\nAlém dessas opções, há ingressos disponíveis para três camarotes sem meia-entrada. Todos ficam na reta principal, em frente ou próximo ao ponto de largada/chegada e ao pódio. Os valores são de R$ 6,5 mil (Circuit Club e Grid Club) e R$ 8,5 mil (2 rodas Club)