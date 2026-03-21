O Grande Prêmio do Brasil da MotoGP, em Goiânia, começou nesta sexta-feira (20) e terá as principais atividades na pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna neste sábado (21) e domingo (22). Treinos classificatórios, corrida sprint e as principais corridas de todas as categorias vão movimentar o circuito goiano durante a 2ª etapa da MotoGP.\nNo sábado, a programação da MotoGP em Goiânia prevê treinos livres entre 8h40 e 10h40. A partir de 10h50 e até 11h30 serão realizados os qualificatórios da MotoGP. À tarde, entre 12h e 14h20, vão ser disputados os qualificatórios da Moto2, Moto3 e Copa Latina Moto4. Às 15 horas, os torcedores no autódromo vão acompanhar a corrida sprint da MotoGP.\n“Vai ser uma corrida bem animada”, avisou o brasileiro Diogo Moreira, que está em seu ano de estreia na MotoGP e volta a correr em Goiânia após mais de dez anos.