No primeiro dia de motos na pista para o Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, nesta sexta-feira (20), os pilotos que integram o grid da principal categoria do Mundial de Motovelocidade gostaram do circuito do Autódromo Internacional Ayrton Senna e projetam curti-lo mais em condições de asfalto seco, já que o primeiro dia de atividades da 2ª etapa da temporada foi marcado por instabilidade climática.\nOs treinos da sexta-feira (20) ficaram marcados pela oscilação, ao longo do dia, entre pista molhada e seca. A opinião no paddock é que o circuito goiano ganhou pontos junto aos principais pilotos de motovelocidade do mundo.\n“O layout da pista é super legal, eu gostei. Você precisa separar um layout que é bom para o seu estilo de corrida, e um bom layout. Esse é um bom traçado porque o setor 1 é fluido, mas depois vem o setor 2 e 3, que eu gosto. Vamos ver se amanhã (sábado, 21) podemos andar pelo menos em condições secas, assim vamos entender melhor onde estamos”, comentou o heptacampeão Marc Marquez, que está garantido no Q2 do treino classificatório após finalizar o treino 2 na 2ª colocação - os dez melhores desse treino avançaram direto para o Q2.