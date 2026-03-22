A 2ª etapa da MotoGP, disputada em Goiânia, registrou público de quase 150 mil pessoas no Autódromo Internacional Ayrton Senna em três dias de evento. Segundo a organização, foram mais de 60 mil torcedores neste domingo (22), no dia da corrida principal.\nNa sexta-feira (20), no primeiro dia de atividades, foram 40.503 torcedores. No sábado (21), o público registrado foi de 47.008. Neste domingo (22), no dia da corrida principal, foram 60.873 torcedores. A somatória final teve 148.384 pessoas ao longo do final de semana em Goiânia.\nA estimativa do Governo de Goiás era que o público na MotoGP variasse entre 150 a 200 mil pessoas em todo final de semana do GP do Brasil.\nPúblico no autódromo de Goiânia neste domingo (22) (Weimer Carvalho / O Popular)