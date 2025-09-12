A venda dos ingressos para o GP do Brasil da MotoGP, que vai ocorrer em Goiânia, começa a partir do dia 25 de setembro. Inicialmente a comercialização será exclusiva para clientes BRB. A venda para o público geral será a partir do dia 2 de outubro. Os bilhetes, que variam de R$ 250 a R$ 3,5 mil, dão acesso aos três dias do evento, que será realizado entre 20 a 22 de março de 2026.\nOs ingressos serão comercializados apenas no site eventim.com.br/motogpbrasil. Haverá limite de quatro bilhetes por CPF.\nNo primeiro momento, serão vendidos ingressos para seis setores no Autódromo de Goiânia - outros dois terão valores divulgados. O setor A é o mais caro, com valor único de R$ 3,5 mil, que será um setor premium com alimentação e bebidas inclusas.\nO local ficará na arquibancada coberta já existente no autódromo, em frente ao local da largada e chegada.