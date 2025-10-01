A MotoGP abre nesta quinta-feira (2), ao meio-dia, a venda geral de ingressos para o GP Brasil do Mundial de motovelocidade, que vai ter etapa disputada em Goiânia entre os dias 20 a 22 de março de 2026, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.\nOs valores variam por setor - veja cada um no final deste texto -, mas vão de R$ 250 (mais barato, já com meia-entrada) até R$ 3.500 (o mais caro, sem opção de meia-entrada).\nOs ingressos serão comercializados exclusivamente no site da plataforma Eventim. Há limite de quatro bilhetes por CPF. Todos os ingressos são válidos para os três dias do evento e a compra poderá ser parcelada em até seis vezes sem juros.\nOs bilhetes, inclusive, são digitais e poderão ser acessados pelo aplicativo da Eventim, plataforma responsável pela comercialização dos ingressos.