A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) aprovou adequações feitas no Autódromo de Goiânia em vistoria nesta quinta-feira (15), e o Governo de Goiás agendou o evento-teste que vai ser a última atividade antes da homologação da praça esportiva para a realização da etapa da MotoGP.\nO evento-teste vai ocorrer entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março e antecede a etapa da MotoGP em Goiânia. O evento será uma corrida denominada de “Desafio de Campeões da América Latina” e os pilotos foram convidados de maneira exclusiva pela M78 Academy e Moto1000GP, que organizam o evento.\nO grid terá no máximo 30 pilotos por categoria - serão três - que vão correr com motos específicas para cada categoria. As categorias são R3 (motos podem chegar a 300 cilindradas), GP600 (com máximo de 600 cc) e GP 1000 (com no máximo 1000cc). Os nomes dos pilotos ainda não foram divulgados, mas a programação já está definida.