A 3ª edição da corrida Movimenta Goiânia foi realizada na manhã deste domingo (12) e reuniu coredores nas ruas para os trajetos de 5km e 10km. A largada da prova, realizada pelo jornal O Popular, ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).\nAcesse aqui os resultados completos geral e por categoria\nVeja os pódios masculino e feminino das duas distâncias:\n5km masculino\n1º) Erick Ribeiro Conceição, 18min28s50\n2º) José Vieira de Sousa Neto, 18min47s99\n3º) Claudian Rocha de Carvalho, 18min49s13\n5km feminino\n1ª) Dannyella Crusthina Batista, 20min12s44\n2ª) Suzana Morais da Silva, 22min00s80\n3ª) Ana Izaura Rodrigues, 22min27s43\n10km masculino\n1º) Luiz da Cunha Lourenço, 37min36s45\n2º) José Líbero de Assis Costa, 37min45s80\n3º) Rodrigo da Silva Araújo, 38min44s00\n10km feminino\n1ª) Jheniffer Duarte de Oliveira, 46min44s17