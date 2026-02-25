A 3ª edição do Movimenta Goiânia está chegando. No dia 12 de abril, um domingo, a corrida será realizada em Goiânia, com largada na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás marcada para as 6h30. Com percursos de 5 e 10 km, o evento realizado pelo Jornal O Popular está com inscrições abertas.\nInscreva-se aqui para o 3º Movimenta Goiânia\n“O Movimenta Goiânia é uma corrida que celebra o movimento em prol da saúde, do bem-estar e da comunidade esportiva para manter as pessoas sempre em movimento e saudáveis. Esse é o intuito desta corrida”, comentou Pedro Paulo Morais, diretor da Hanker, que está organizando o evento.\nCom vagas limitadas, as inscrições para o Movimenta Goiânia podem ser feitas até o dia 6 de abril ou quando todas as vagas forem preenchidas pelo público. Idosos, estudantes, professores e PCDs têm 50% de desconto, sendo necessário o envio de documento comprobatório através do e-mail contato@hanker.com.br.