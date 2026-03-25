O empresário Antônio Rafael da Silva, de 64 anos, decidiu, há três anos, levar a corrida mais a sério após perceber a necessidade de cuidar da saúde e do bem-estar. Movido pela paixão pelo esporte, ele se prepara para participar pela primeira vez dos 5 km do Movimenta Goiânia, evento realizado pelo jornal O POPULAR, que chega à sua 3ª edição no dia 12 de abril.\nInscreva-se no 3º Movimenta Goiânia\nA 3ª edição do Movimenta Goiânia terá largada às 6h30, em Goiânia, para percursos de 5 km e 10 km. As inscrições estão abertas. O Movimenta Goiânia celebra o movimento em prol da saúde, do bem-estar e da comunidade esportiva na capital. A inscrição, com kit completo, custa 150 reais, além da taxa do site e 1kg de alimento não perecível (entregue na retirada do kit).\n“Será minha primeira vez no Movimenta Goiânia. Sei que é uma corrida muito organizada, estou me preparando para fazer 5 km e minha expectativa é fazer uma boa prova”, disse Antônio Rafael.